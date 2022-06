Verstecktes Doppelhaus im Grünen

Das Esszimmer findet sich in einem offenen Raum und steht in direktem Dialog mit der frei in den Raum eingeplanten Küche. Der Tisch des Esszimmers wird von dem sogenannten Stuhl der Serie 7 von Arne Jacobsen gesäumt. Mithilfe einer Sichtblende aus Beton erhält die Kochstelle einen gewissen Blickschutz und ist nicht vollständig einsehbar. Für viel Gemütlichkeit in dem Wohnbereich sorgt ein filigranes Stäbchenparkett, das in Laufrichtung zu den Öffnungen ausgerichtet wurde.