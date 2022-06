Den Garten ins Haus holen: So geht's!

Pflanzen sind das A und O, wenn es darum geht, den Garten ins Haus zu holen. Reduzierter Minimalismus ist hier fehl am Platz. Stattdessen lautet das Motto: Je mehr Grünzeug, desto besser – und zwar in möglichst großer Vielfalt und so schön wie möglich in Szene gesetzt. Einfach nur einheitliche Töpfe nebeneinander aufstellen, ist nicht. Für das perfekte Gartenambiente darf es ruhig ein wenig rustikaler und chaotischer zugehen. Da treffen große Terrakottakübel auf kleinere Töpfe, breite auf schmale Pötte und hohe auf langgezogene. Der heißeste Trend in Sachen Zimmerpflanzen sind übrigens Töpfe zum Aufhängen an der Zimmerdecke. Diese lockern den Raum auf und sind die ideale Lösung, um auch leere Ecken stilvoll und wohnlich zu gestalten. Was die Wahl der Pflanzen angeht, könnt ihr aus dem Vollen schöpfen: Immergrüne Zimmerpflanzen wechseln sich mit bunten Blüten ab, Palmen kommen ebenso zum Zug wie Kakteen, duftende Kräuter genauso wie elegante Orchideen.