Kronleuchter – Ein Hauch von Luxus

In einer modernen Wohnung haben Prunk und Protz nichts zu suchen? Sehen wir anders. Gerade, was die Beleuchtung angeht, darf es ruhig mal etwas ausgefallener und prächtiger zugehen. Coole Designerleuchten und reduzierte Halogenstrahler in allen Ehren, aber so einem Kronleuchter macht so schnell keine Lampe etwas vor. Der Kristalllüster ist eines der letzten Überbleibsel feudalen Wohnens und hält heutzutage wieder Einzug in Altbauwohnungen und Designer-Apartments, in Landhausvillen und Reihenhäusern. Denn ein Kronleuchter passt überall hin und bringt einen Hauch von Luxus in die einfachste Bude.