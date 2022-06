Ausgefallene Vogelhäuser

Wir stellen euch ungewöhnliche Vogelhäuser vor, die das ganze Jahr über ein schöner Hingucker im Garten oder auf der Terrasse sind. Doch darf man Vögel eigentlich auch im Sommer füttern?

Bei der der Beantwortung der Frage scheiden sich die Geister. Allerdings kann man sagen, dass es durchaus einen Unterschied macht, ob man in ländlichen oder eher dicht besiedelten Gebieten wohnt. Während in einer Großstadt beispielsweise eher weniger Nahrungsquellen für Vögel zur Verfügung stehen, ist das Angebot in ländlichen Gegenden großzügiger und in der Regel ausreichend. Außerdem sagt man auch, dass eine Anfütterung der Vögel ganz nützlich sein kann, da sie dann im Winter wissen, wo sie Nahrung finden können.

Ob ihr euch nun dafür entscheidet, die Vögel schon im Sommer zu füttern oder auf ihren natürlichen Instinkt im Winter vertraut – die Anschaffung eines Vogelhäuschens lohnt sich allemal!