Thema der Woche: Knallfarben

Von bunten Wänden bis hin zu lautem Lichtdesign: Knallige Farben tauchen schlichte Räume in eine außergewöhnliche Atmosphäre und sorgen gerade an tristen Tagen für gute Laune! Mit buntem Licht kann man sowohl dem Innen- als auch Außenbereich per Knopfdruck Lebendigkeit einhauchen, während Knallfarben an der Wand ein Zimmer dauerhaft erstrahlen lassen. Wie man Räume, Pools oder Parkhäuser bestmöglich ausleuchtet und bestimmten Bereichen mit ganz einfachen Mitteln Tiefe verleiht, wissen unsere Lichtplaner, die eine Regenbogenpalette an leuchtenden Farben für euch bereitstellen: