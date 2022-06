Wohnraumerweiterung: Mehr Platz durch Anbauten

Die Familie wächst, man möchte zuhause Platz für das Hobby schaffen, mehr Luxus oder einfach mehr Rückzugsmöglichkeiten: Wer zusätzlichen Wohnraum braucht, dafür aber nicht umziehen möchte, kann darüber nachdenken, das bereits vorhandene Haus zu vergrößern. Das funktioniert auf ganz verschiedene Arten. Man kann entweder das Dach ausbauen, den Keller umfunktionieren oder einen Anbau hinzufügen. In manchen Fällen lässt sich eine Etage aufstocken oder ungenutzte Fläche bekommt endlich eine neue Funktion. So oder so: Es gibt viele Möglichkeiten, ein paar Quadratmeter neuen Wohnraum zu gewinnen. Wir stellen einige tolle Konzepte in Sachen Wohnraumerweiterung vor.