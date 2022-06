homify 360°: Der UFOGEL – Ein märchenhaftes Ferienhaus

Dieses Haus lässt uns mit offenem Mund dastehen! Wir sehen die besondere Architektur und fühlen uns sofort in surreale Märchenwelten voller skurriler Figuren versetzt. Niemand würde sich wundern, wenn das Gebäude sich mit einem plötzlichen lauten Knarren und Knarzen erheben und an einen anderen Ort wandern würde, um sich dort erneut niederzulassen und Menschen in Staunen zu versetzen.

Aber nein – wir sind ganz froh, dass das nicht passiert – das Alpen-Panorama, von dem das ausgefallene Haus in Österreich umgeben ist, gehört schließlich zum besonderen Erlebnis dazu! Hier kommt nämlich der Clou: Der Ufogel ist ein Ferienhaus, das jeder mieten kann – vorausgesetzt man passt in den vollen Terminkalender dieses prominenten Kleinods.

Für alle, deren Ferien noch ein wenig warten müssen, haben wir hier schonmal einen kleinen Vorgeschmack!