Besondere Vasen für originelle Deko-Ideen

Hinstellen kann ja jeder – diese coolen Vasen im zweidimensionalen Flach-Look werden an der Wand befestigt und machen so ganz schön Eindruck in jedem Zuhause. 3D und 4D können einpacken, denn manchmal reicht es völlig aus, sich auf das Nötigste zu beschränken, um einen genialen Design-Effekt zu erzielen.