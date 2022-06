Viele von uns träumen vom Haus am See oder am Meer. Wir haben heute mal eine richtig coole Alternative für euch – eine Villa am Fluss. Und das Beste daran: Man kann dieses Traumhaus als Feriendomizil mieten. Es steht in der Nähe von São Lourenço do Douro im Norden Portugals, direkt am Ufer des Duoro, dem drittlängsten Fluss der iberischen Halbinsel, und bietet Feriengästen jede Menge Luxus und Komfort, kombiniert mit moderner Architektur, Design und atemberaubenden Ausblicken. Hier kommen die beeindruckenden Fotos von unserem Fotografenexperten Antonio Chaves.