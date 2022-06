Modernes Einfamilienhaus mit Pool

Wir beginnen unseren Rundgang auf der Rückseite des Hauses mit dem Highlight, das sich die Familie schon so lange gewünscht hatte: Der Pool mit Überlaufeffekt ist nicht irgendein Schwimmbecken, sondern ein richtiges Schmuckstück, das durch seine erhöhte Lage und das stylishe Design alle Blicke auf sich zieht. In der reduzierten Formensprache passt sich der Pool perfekt dem dazugehörigen Haus an, das mit klaren Linien und schnörkelloser Geradlinigkeit überzeugt.