Die ideale Checkliste für eure Urlaubsvorbereitung

Die Zeit der Urlaubsvorbereitung ist perfekt, um etwas Ordnung in euren Kühlschrank zu bringen. Essensreste und Lebensmittel, die ohnehin bald ablaufen, sollten in diesem Zusammenhang entsorgt werden. Achtet auch darauf, dass sich keine Saucen- oder Obstreste auf den Ablagen im Kühlschrank befinden! Sofern euer Kühlschrank nach dem Ausräumen leer ist, könnt ihr diesen auch abtauen. Startet mit diesem Vorgang am besten einen Abend vor dem Start in den Urlaub und sorgt gegebenenfalls mit Schüsseln dafür, dass sich das Eis nicht in Form von Wasser auf eurem Küchenboden verteilt! Falls ihr nach eurer Rückkehr jedoch nicht auf gekühlte Getränke verzichten wollt, solltet ihr Freunde oder Nachbarn damit beauftragen, das Gerät nach einigen Tagen wieder anzuschalten.