Weniger ist mehr: Wohnglück auf 37 Quadratmetern

Der aktuelle Trend in unserer Gesellschaft geht eindeutig weg vom Leben in Überfluss und Verschwendung. Anstatt immer mehr zu konsumieren und Dinge anzuhäufen, die wir überhaupt nicht brauchen, trennen wir uns lieber vom Zuviel in unserem Alltag und reduzieren unsere Einrichtung, unseren Kleiderschrank und unseren Geist auf das, was wirklich wichtig ist. Diesem Trend entspricht auch die Small-House-Bewegung, die immer mehr Fans findet und das Wohnen auf weniger Quadratmetern propagiert. So spart man nicht nur Geld, sondern hilft auch dabei, bewusster mit Energieressourcen und der Umwelt umzugehen und schützt sich selbst davor, unnützes Zeug zu horten und den Überblick zu verlieren. Dass Wohnen auf engerem Raum keinerlei Verlust von Lebensqualität, Komfort und Style bedeuten muss, zeigt dieses Projekt unserer Architekturexperten von COLECTIVO CREATIVO. Sie haben ein Haus entworfen, dass auf nur 37 Quadratmetern alles bietet, was glücklich macht.