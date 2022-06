Italienische Badezimmerdesigns

Italien ist nicht nur berühmt für Pasta, Vino und Gelato (plus zahlreiche andere unwiderstehliche Gaumenfreuden), sondern auch für erstklassige Designs und ein untrügliches Gespür für coole Styles. Das gilt für Mode und Schuhe genauso wie für schnelle Autos – und natürlich für Möbel, Wohnaccessoires und alles, was mit einer stilvollen Einrichtung zu tun hat. Es ist also nicht verwunderlich, dass einige der beliebtesten und eindrucksvollsten Badezimmerdesigns hier bei homify aus Bella Italia stammen. Wir haben mal ein paar davon für euch zusammengefasst.