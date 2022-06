Lofts – und wie man darin Räume schafft

Ein Loft ist eine zur Wohnung umfunktionierte Fabrik- oder Lagerhalle, die in ihrer Substanz zwar relativ unverändert bleibt, in ihrer Funktion jedoch komplett gewandelt wird. So ergeben sich Wohnräume mit riesigen Grundflächen und zumeist ohne Trennwände, dafür jedoch mit Stahlträgern, riesigen Fenstern und unter Umständen auch mit der einen oder anderen Säule. Die große zusammenhängende Fläche ist der Clou und gleichzeitig die Krux an so einem Loft – denn manchmal möchte man eben doch etwas Privatsphäre haben.

Wie schafft man also separate Lebensräume in einem Loft? Wie kann man hier bequem mit Kindern leben, die normalerweise doch einen etwas anderen Rhythmus haben als die Eltern? Wo bringt man Gäste unter? Wie sorgt man für Struktur in einem Loft?

Unsere Experten haben bereits eine Vielzahl von unterschiedlichen Projekten im Bereich des Ausbaus ehemaliger Industrieimmobilien zu Wohnobjekten realisiert und wir haben einmal geschaut, wie sie den Balanceakt zwischen Grenzenlosigkeit und Diskretion gelöst haben. Lassen wir uns überraschen…