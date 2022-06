Tipps und Tricks für einfaches Tapezieren

Nachdem ihr die Arbeitsbasis gelegt habt, geht es an den Kern der Arbeit: an das Anbringen der Tapete. Trägt den Spezialkleister z.B. mit einer Lammfellrolle gleichmässig auf die Wand auf. Bei Vliestapeten reicht es, wenn ihr die Wand mit Kleister bestreicht. Bei anderen Tapetenarten wie z.B. Raufaser, wird auch die Tapete eingekleistert. Die zugeschnittene (und eventuell eingekleisterte) Tapetenbahn legt ihr mit Überstand zur Decke an und streicht sie von innen nach aussen mit einer Tapezierbürste fest. Anschliessend trennt ihr die Überstände an Decke und Boden mit einem Cutter ab und schon habt ihr eure erste Tapetenbahn angebracht. Wenn ihr noch einen Schritt weiter gehen wollt, könnt ihr die Tapete auch gleich selbst herstellen. Hier könnt ihr nachlesen, wie das geht.

Vliestapeten werden aufgrund ihrer bereits genannten Vorzüge wie z.B. der wegfallenden Weichzeit besonders gerne verwendet. Doch auch das Anbringen von Tapetenarten, die eine Weichzeit haben, ist kein Ding der Unmöglichkeit, wenn ihr ein paar Grundregeln beachtet. Was ihr vor allem wissen müsst, um ein falten-, blasen- und spaltfreies Ergebnis zu erzielen: Die Tapete dehnt sich durch den feuchten Kleister etwa einen Zentimeter aus. Damit eure Tapetenbahn beim Trocknen an der Wand nicht auf die Ursprungslänge zurückschrumpft und sich auf Stoß kleben lässt (d.h. Naht an Naht), muss der Kleister schneller als die Tapete trocknen. Dafür sorgen könnt ihr, indem ihr die Heizung abstellt und Fenstern und Türen beim Tapezieren geschlossen haltet. Für eine optimale Durchfeuchtung und einen gleichmässigen Zuwachs der Tapete solltet ihr eine Weichzeit zwischen acht und zwölf Minuten einberechnen. Hat die Tapete nicht ausreichend Weichzeit, können sich hässliche Falten an den Nähten bilden.