6 Tricks, mit denen deine Küche immer sauber bleibt

Bevor die Küche mitsamt Geräten und Oberflächen, bestenfalls sogar dem Schrankinneren, effektiv gereinigt werden kann, sollten sämtliche Gegenstände hiervon entfernt werden. Geschirr und Besteck gibst man, von Speiseresten befreit, am besten einfach in die Spüle. Erst, wenn das abzuwaschende Geschirr und Besteck in der Spüle ist, sollte man das Wasser einlaufen lassen. Lässt man die Spüle vorher mit Wasser volllaufen, kann es passieren, dass das Wasser überschwappt. Angetrocknetes Geschirr oder angebrannte Pfannen weicht man am besten in Wasser mit etwas Spülmittel ein. In die mit Geschirr gefüllte Spüle kommt das Spülmittel erst, wenn das Wasser eingelassen ist, damit nicht durch zu viel Schaum wieder Schmutz und Fett auf bereits sauberes Geschirr gelangen. Nach dem Abwaschen wird das Geschirr im Spülbecken oder in der Schüssel mit kaltem Wasser nachgespült und an der Luft getrocknet. Geschirr, das in der Geschirrspülmaschine gewaschen wird, sollte nicht von Hand vorgespült werden und immer so in die Maschine geräumt werden, dass alle schmutzigen Geschirrflächen vom Wasserstrahl getroffen werden. Das gelingt am besten, wenn das Geschirr sich in der Maschine nicht berührt.