Außenbeleuchtung: Ideen für Garten, Terrasse und Co.

Wer das Glück hat, einen schönen, großen Garten mit vielen Bäumen und Sträuchern sein Eigen nennen zu dürfen, kann die Pflanzen ebenfalls mit in die eindrucksvolle Außenbeleuchtung mit einbeziehen. Bäume kann man nach Einbruch der Dunkelheit mit Licht wunderschön in Szene setzen, indem man ihre Kronen, Äste und Blätter mit Strahlern auf dem Boden ausleuchtet oder Klemmstrahler im Geäst anbringt. Außerdem kann man Laternen oder Lichterketten in einen Baum hängen und so für eine romantische, verwunschene Stimmung im Garten sorgen. Wer es bunter mag, erzielt mit farbigen Leuchtdioden spektakuläre Effekte. Sträucher und Büsche, die blühen, strahlt man am besten mit Halogenlampen an, welche die natürlichen Farben der Blüten besonders gut wiedergeben. Praktisch sind Erdspießstrahler, die sich nach Belieben flexibel versetzen lassen. Wer ein Spalier im Garten hat, sollte dieses unbedingt von unten beleuchten, um stimmungsvolle Licht- und Schattenspiele zu erhalten.