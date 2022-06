Terrassen – Ein Platz an der Sonne

Mit dem neuen Hausanbau wurde gleichzeitig ein großzügiger Terrassenplatz geschaffen. Bei der Frage, welche Ausrichtung der Terrasse am geeignetsten ist, gibt es einiges zu bedenken: Zu welchen Uhrzeiten werde ich die Terrasse meistens nutzen? Möchte ich dort auf jeden Fall in der Sonne frühstücken können (Ostterrasse) oder ist es mir wichtiger, am Abend noch etwas Licht abzubekommen (Westterrasse)?