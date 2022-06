Kubistische Gebäude modern interpretiert

Kubistische Bauwerke finden wir immer wieder faszinierend. Die klare Struktur der Häuser strahlt eine gewisse Ruhe und Beständigkeit aus und wirkt dennoch sehr modern. Dabei ist die Idee des Kubismus schon einige Jahrzehnte alt.

Die Stilrichtung Kubismus entwickelte sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die bekanntesten Vertreter der Epoche sind Pablo Picasso und Georges Braque. Was sich zunnächst als Trend in der Kunst entwickelte, griff später auch in Bereiche der Architektur und des Designs über.

Im Kubismus geht es darum, ein Objekt auf seine geometrischen Formen zu reduzieren und die Dreidimensionalität der Objekte anzuerkennen. Und wie der Name Kubismus schon vermuten lässt, spielt dabei auch der Würfel (lateinisch: cubus) eine bedeutende Rolle. Auch bei homify haben wir Experten, deren Bauwerke dem kubistischen Stil entsprechen. Wir zeigen euch ein paar beispielhafte Projekte, mit denen der Kubismus auch im 21. Jahrhundert fortbesteht.