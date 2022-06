Graues Haus mit rotem Kern

Die Etagen werden zum Teil durch zweigeschossige Räume spannungsvoll miteinander verknüpft. Wie auf diesem Bild zu sehen, hat man von der Galerie im oberen Bereich freien Blick auf die untere Zone. In die Decken eingelassene Spots leuchten die Räumlichkeiten ideal aus. Wenn ihr es bei den Lichtquellen in eurer Wohnung kreativer mögt, sind unsere innovativen Beleuchtungsideen bestimmt was für euch.