Innovative Wohnideen: Möbel aus Pappe

Bei der Kombination Wohnen und Pappe denkt man wohl als erstes an Umzüge oder an arme obdachlose Menschen, die auf der Straße im Pappkarton wohnen müssen. Aber es geht auch anders: Unsere Experten von Stange Design stellen außergewöhnliche Möbelstücke und Deko-Objekte aus Pappe her, die in jeder Wohnung zum individuellen Hingucker werden. Vom Hocker über Tische, Regale und Aufbewahrungsmöglichkeiten bis hin zum kompletten Bett aus Pappe gibt es hier so einige coole Wohnideen zu entdecken. Und die Pappmöbel sind nicht nur originell und nett anzusehen, sondern noch dazu erstaunlich stabil, belastbar und robust. Nicht zuletzt sind sie nachhaltig, umwelt- und budgetfreundlich, zu 100% recycelbar und der Umzug geht mit Pappmöbeln auch wesentlich einfacher und schneller über die Bühne als mit Massivholz.