Wilder Kubus

Betritt man das Einfamilienhaus, wird man von einem hellen und freundlichen Eingangsbereich in Empfang genommen. Weiße Wände und ein auf Hochglanz polierter Boden verleihen dem Entree einen extravaganten Stil. Um den Look so einheitlich und klar wie möglich zu halten, entschied man sich zudem für einen Einbauschrank, der sich unauffällig in die Wand einfügt.

Der Boden wurde mit gegossenem Hartbeton gestaltet und bringt mit seiner wolkenartigen Marmorierung Lebendigkeit in das gesamte Erdgeschoss. Durchbrochen wird das kühle Design des Bodens von der warmen Farbe der Holzstufen, die hinauf in das obere Geschoss und hinunter in den Keller führen.