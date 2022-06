Haus mit Schwung

Zusätzlich zu den warmen Farben trägt ein Element maßgeblich zum gemütlichen Interieur bei: Holz. Dieses edle Material, das Wärme und Komfort ausstrahlt, wird in der Immobilie in den Verkleidungen der Böden, als Mobiliar und in einigen dekorativen Elementen verwendet. Zweifellos bringt der Naturstoff Wohnlichkeit in alle Zimmer.