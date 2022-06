Wohnen im schicken München

Auf der gegenüberliegenden Seite des Esszimmers ordnet sich in einem rechten Winkel der Loungebereich an. Ein Kamin spendet in dieser Ecke behagliche Wärme und sorgt zugleich aufgrund der modernen Gestalt für einen Blickfang. Die Möblierung besinnt sich auf ausgewählte Stücke, die geschickt eingesetzt wurden. Die Bogenstehleuchte passt sich der organischen Formgebung der Sitzmöbel an und zaubert abends ein warmes Licht.