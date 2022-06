Accessoires in Knallfarben

Rot, Grün, Gelb, Türkis und Pink: Unser Thema der Woche dreht sich dieses Mal um laute, fröhliche und kunterbunte Knallfarben. Wer mit solchen intensiven Farben in seinem Zuhause Akzente setzen will, hat viele Möglichkeiten. Allerdings braucht es für ein knalliges Lichtdesign, laute Wandfarben und bunte Möbel schon ein wenig Mut. Für alle, die Farbe in ihre Bude und in ihr Leben bringen möchten, aber es nicht gleich übertreiben wollen, haben wir heute 10 knallbunte Accessoires mitgebracht. Kissen, Vasen, Lampen und Co. eignen sich nämlich perfekt als kleine, feine Farbkleckse mit großer Wirkung.