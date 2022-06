Hinter'm Deich – 60er-Jahre Bungalow wird zur Familienvilla

Das Foto zeigt es, der neue Eingangsbereich ist kaum wiederzuerkennen. Man wird nicht mehr von einem schmalen, dunklen Gang in Empfang genommen, sondern gelangt nun durch ein helles, geräumiges Entree ins Innere des Hauses. Es schließt sich direkt eine offene Küche an. Die bodentiefen Glasfronten sorgen dafür, dass genügend Tageslicht in Küche und Flur strömt, sodass in allen Zimmern eine helle und offene Atmosphäre herrscht.