Verwandlung einer Scheune

Eingefasst in einem offenen Raum, findet das Wohnen in einem fließenden Grundriss statt. Die Kontur des Satteldachs ist im Inneren ablesbar. Die Wand-, Boden- und Deckenflächen wurden vollständig mit Tannenböden verkleidet und verströmen daher skandinavisches Flair mitten in der Schweiz. Die Bretter erinnern an die ursprünglich vorhandenen Tannenböden, die jedoch nicht mehr genutzt werden konnten.

In dem großen Atelierraum, der hier leider nicht zu sehen ist, verändert sich die Gestalt grundsätzlich und man versah die Wände mit gewachstem Gips und für den Boden wählte man einen Fließestrich, sodass eine zurückhaltende Neutralität hervorgerufen wird.