Restaurants mit außergewöhnlichem Charme

Dieses Restaurant erinnert uns sofort an einen Strandurlaub. Und woher diese Assoziation kommt, wird schnell klar: Türkisfarbene Dekorationen, helle Farben und die Seillampe an der Decke wecken in uns maritime Erinnerungen. Eine witzige Idee der Designer: Der Name des Restaurants findet sich in den Kissen wieder.