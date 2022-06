Klassisches Haus mit modernem Flair

Dieses 5-Zimmer-Haus befindet sich in der Nähe von Marlow in Buckinghamshire. Mit Geschick und Kreativität wurde es vom Design-Duo Emma & Eve Interior Design LTD komplett umgewandelt. Alle Zimmer sind im Einklang miteinander entworfen und präsentieren sich in weichen Grau- und Cremetönen, die elegant und klassisch wirken. Trotz konventioneller Farbgebung haben die Innenräume dank qualitativ hochwertiger Einrichtung einen modernen Touch.