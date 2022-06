Nordisch Wohnen leicht gemacht

Für Kinder eignet sich nordisch Wohnen bestens. Denn dieser Stil sucht stets die Verbindung zur Natur ebenso wie es die Kinder auch tun. Inspiriert vom nordisch Wohnen schufen die Designer von Mjuka ein Kinderparadies, das einer Reise durch Skandinavien nachempfunden wurde. Hierbei spielt die Wahl der Farben eine bedeutende Rolle. Beginnend mit hellen Gelb- und Grüntönen, die an Weiden und Felder von Dänemark erinnern sollen, geht der Spielbereich in eisigen Blaunuancen über, die eine Anlehnung an die norwegischen Fjorde darstellen. Die rustikalen Holzstämme, auf diesen kleine Häuser sitzen, dienen als haptische Erlebnisse für Kinder. In diese müssen die Kleinen hineingreifen und erraten, was sich im Inneren befindet.