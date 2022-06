Hängende Gärten: 10 geniale Ideen

Ihr liebt Pflanzen, aber leider fehlt euch der berühmte grüne Daumen? Wer einmal festgestellt hat, dass bei ihm sogar Kakteen mit der Zeit eingehen, der hat sich bestimmt schon einmal Gedanken über Alternativen gemacht. Plastikpflanzen scheinen dafür eine naheliegende Lösung zu sein, doch leider gibt es in dieser Kategorie nur wenige, seltene Exemplare, die auch wirklich echt und nicht nach künstlichem Kitsch aussehen.

Wer auf der Suche nach Pflanzen ist, die trotz einer mickrigen Pflege jahrelang überleben, für den sind hängende Gärten genau das Richtige. Diese sogenannten vertikalen Gärten entwickeln sich immer mehr zu einem Trend, der nicht nur den Außenbereich, sondern auch die heimeligen vier Wände erobert und verschönert. Doch was bringt es mir, wenn ich die Pflanze an die Wand hänge, statt sie in einen Topf zu stellen, werden sich jetzt einige fragen. Die Antwort darauf ist einfach, denn mittlerweile wurden diverse Technologien entwickelt, die eine besonders lange Haltbarkeit des Grüns garantieren – und das auch ganz ohne Pflege. Wer genau so etwas haben möchte, sollte sich auf konservierte Pflanzenwände fokussieren.

Während draußen an der Pergola also der wilde Wein und der Efeu dank der natürlichen Wässerung durch den Regen fröhlich dahinranken, kommen einige hängende Gärten gänzlich ohne den täglichen Schluck Wasser aus. Die Entwicklung solcher konservierter Pflanzen ist vor allem für all diejenigen nützlich, die des Öfteren auf Reisen sind und sich dennoch zu Hause einer grünen Pracht erfreuen wollen.

Abgesehen davon, dass Pflanzen einen schönen Hingucker bilden, ist ihre Anwesenheit auch noch gut für das Raumklima. Denn sie sind in der Lage, Sauerstoff an ihre Umgebung abzugeben und zugleich Schadstoffe aus der Luft zu filtern.

Wir zeigen euch die Möglichkeiten für hängende Gärten in reiner, natürlicher oder konservierter Form und ein paar abstraktere Alternativen.