Das Runde muss ans Eckige

Eine Besonderheit, die so sicher nicht in jedem Einfamilienhaus zu finden ist, stellt die eingebaute Galerie dar. Dieselbe Art von Brüstung wie bei der Treppe sichert diesen Bereich, ohne zu dominant zu wirken. Außerdem wird so eine Verbindung hergestellt und die Innenarchitektur wirkt in sich geschlossen. Ein Oberlicht akzentuiert die Galerie mit viel Tageslicht.