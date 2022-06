Top 5 der Woche: Inspirationen für ein schöneres Zuhause

Nimm es selbst in die Hand! Mit diesem Motto starten wir motiviert in das neue Jahr. Und damit auch ihr gleich eine Menge neuer Ideen sammeln könnt, mit denen euer Zuhause schöner wird, solltet ihr unsere beliebtesten Artikel der Woche nicht verpassen. Hier findet ihr einfallsreiche Vorher-Nachher-Projekte, Inspirationen zum Gestalten der Dusche und Tipps für ein kleines Ankleidezimmer. Was werdet ihr davon als erstes in euren vier Wänden umsetzen?