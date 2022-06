Das Badezimmer der Mietwohnung verschönern

Als Mieter hat man in der Regel nicht allzu viel Gestaltungsfreiheit, was die Fliesen im Badezimmer angeht. Entweder hat man Glück und findet neutrales Weiß oder ein cooles Design vor, das dem eigenen Geschmack entspricht, oder aber man hat eben Pech. Aber auch in diesem Fall kann man sich behelfen – und zwar mit Fliesenaufklebern, die sich ganz einfach anbringen und ebenso problemlos wieder entfernen lassen.