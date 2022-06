Wandfarbe Türkis für paradiesische Wohnideen

Der Traum jeder Raumgestaltung der Wandfarbe Türkis handelt mit Sicherheit von Assoziationen, die an azurblaues Wasser des Mittelmeers oder an einen Pool in der Karibik erinnern. Die Wandfarbe Türkis verbinden wir unbewusst immer mit Wasser, Erholung, Strand und Meer.

Türkis in der eisigen Tönung wird als die kälteste aller Farben empfunden. Eine Farbe, die sich in der Natur im Meeres- oder Gletschereis zeigt. Kombinieren wir die Wandfarbe Türkis also mit leichten Elementen wie weißen Stoffen und zusätzlich mit festen Materialien, die uns an Strand, Sommer und Sonne erinnern, so verleihen wir unserem Zuhause ein Stück der Freiheit, die uns ein sommerlicher Urlaubstag geben würde.