Die Tapete ist zurück! Wer heute beim Thema Tapete noch an Raufaser denkt, der hat etwas verpasst! Die neuen Tapeten sehen super aus, sind einfach zu verarbeiten und es gibt sie in allen erdenklichen Mustern, Farben und Qualitäten. Mit einer tollen Tapete kann man sich alle Kunstwerke an der Wand sparen, seinen eigenen Stil kreieren, Akzente setzen, Farbe in die Bude bringen oder sogar überraschende Effekte bewirken! Lassen wir uns überraschen, welche kreativen Ideen unsere Experten für den Tapetenwechsel haben.