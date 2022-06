Lampen – von der Natur inspiriert

Ein Schneckenhaus, eine Raupe, der Panzer eines Käfers… – die runde und abwechslungsreiche Form dieses Lampenschirms scheint wie von der Natur inspiriert zu sein. Zudem überrascht die Tischleuchte mit einer einfachen, aber effektiven Konstruktion: Die Lamellen der Lampe sind nämlich an einer Kreiskonsole an zwei Drehpunkten befestigt uns lassen sich so individuell verstellen. So können wir selbst bestimmen, wieviel Lichteinfall wir zulassen wollen. Durch die offenen und teilweise geschlossenen Lamellen bildet sich auch ein schönes Lichtspiel an unseren Wänden ab.