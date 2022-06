Modernes Hexenhaus

Das weitläufige Grundstück erlaubte es den Architekten, großzügige Einblicke in das Haus zu gestatten. So ist das Erdgeschoss auf der Rückseite des Hauses komplett verglast und es entstehen ungestörte Sichtachsen in den dort befindlichen Küchen-, Ess- und Wohnbereich. Die schlichten, dunklen Fensterrahmen sind unauffällig und fügen sich perfekt in die Außenansicht ein.