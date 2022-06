Spanische Küchendesigns

In Spanien darf es in der Küche ruhig mal rustikal zugehen. Das gilt für das Essen genauso wie für das Design. Und wie so oft sind auch hier die einfachen Dinge oft die eindrucksvollsten. Diese Küche zum Beispiel ist Teil eines ganz besonderen Ferienhauses in Málaga. Früher wurde hier spanischer Wein hergestellt, heute kommen Feriengäste zum Entspannen und Relaxen. Die Vergangenheit als Weinfabrik ist aber bei der Einrichtung noch deutlich zu sehen, was den besonderen Charme des Feriendomizils ausmacht.