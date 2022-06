Märchenhaft Wohnen auf der Schwäbischen Alb

Fangen wir gleich mit dem Paradebeispiel für den im ganzen Gebäudekomplex vorherrschenden Stilmix an – der Küche. Es lässt sich in diesem Bild sehr schön das Gesamtkonzept des Hauses, die historische Bausubstanz mit modernen Elementen zu verbinden, erkennen. Rustikale Vollholzmöbel und die aufbereitete Ziegelwand stehen in schönem Kontrast zu der zurückhaltend gestalteten Sitzgelegenheit und der sanften Beleuchtung.