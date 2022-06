Top 5: Eine Woche voller Innovationen

Außergewöhnliche Zelte weckten diese Woche unsere Abenteuerlust. Die Zelte von Tentsile lassen sich nämlich an Bäumen, Pfosten und sogar Brückengeländern befestigen und gewähren uns damit einzigartige Einblicke in unsere Umgebung. Mehr zum Zelten ohne feuchten Boden und mit Blick in den Sternenhimmel erfahrt ihr in unserem Artikel Camping im Baumhauszelt .