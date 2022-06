Das Täuschungsmanöver

Eine wahre Perle der Erholung wartet auf der Rückseite des Hauses. Denn hier wurde in die Terrasse ein flaches Wasserbecken eingefasst, das bis an das Gebäude reicht. Im Sommer kann man in dieser Zone spielerisch die heißen Tage vorüberziehen lassen. In der ersten Etage wurde ein Balkon geschaffen, der die gesamte Gebäudebreite einnimmt. Durch den Versatz nach hinten entsteht ein überdachter Außenraum, der den Bereich auch an regnerischen Tagen nutzbar macht. Bodentiefe Fenster sorgen auf der Südseite für helle und freundliche Innenräume.