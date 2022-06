Garten Gestaltungsideen – 10 coole Beispiele

Den Innenraum hat Naturstein schön längst als Bodenbelag oder als Werkstoff für Möbel in Küche und Badezimmer erobert – doch warum das Material nicht auch dort verwenden, wo es herkommt? Setzt man Steine bei der Gartengestaltung ein, lassen sich vielseitige Kunstwerke kreieren.

Experten, die genau darauf spezialisiert sind, findet man bei Maurerkunst. Sie wissen, wie man Naturstein stilsicher und eindrucksvoll als Dekoration einsetzen kann. Von der Mauer über den Rundbogen bis hin zur Burgruine – der Kreativität sind so gut wie keine Grenzen gesetzt. Um sicherzugehen, dass das außergewöhnliche Kunstobjekt in seiner Umgebung auch tatsächlich harmonisch und natürlich wirkt, berücksichtigen die Experten das vorhandene Umfeld, was beispielsweise das Gebäude und die Bepflanzung miteinbezieht.