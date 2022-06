Das elektrisierende Mega-Wohnhaus

Werfen wir einen Blick in den Innenraum des Hauses. In dieser Zone wird die Mischung der beiden zeitlichen Epochen deutlich. Zur linken Seite lagert die Natursteinmauer, die im Inneren mediterranes Flair versprüht. Den Rest des Raumes gestaltete man in hellen Farben, um der dunklen, mineralischen Wand Paroli zu bieten. Der Fußboden nimmt in moderner Form Stein auf. Ein besonderer Blickfang stellt die Treppe dar, die in zwei zueinander verschobenen Elementen definiert wird. Die Segmente bilden die einzelnen Stufen aus und kreieren unterhalb der Trittstufen ein Regalsystem, das viel Stauraum bietet.