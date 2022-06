Ein Gewächshaus zum Wohnen

Durch die beeindruckende Glasfront sind die Wohnräume lichtdurchflutet und werden optisch vergrößert. Gleichzeitig hat man einen wunderbaren Ausblick in den Garten. Der helle Holzboden bringt zusätzlich Behaglichkeit in diesen Bereich, die Möbel wurden schlicht und chic gewählt. Wer sich jetzt noch fragt: Welche Stühle passen in mein Esszimmer? Dem sei in unserem passenden Ideenbuch geholfen.