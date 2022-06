Originelle Ideen für die Dachbodentreppe

ALPHAVILLE Co., Ltd.

Auch dieses dem Anschein nach gefaltete Raumdesign inszenierten die Japaner von Alphaville Co., Ltd. Als Dachtreppe würde diese Idee wahrscheinlich zu der Frage führen, wo das Dach eigentlich genau anfängt. In welcher Falte verbirgt sich der Dachraum? Gleich rechts oder weiter oben? Die japanischen Designern spielen immer wieder mit dem Unbekannten und dem scheinbar Sichtbaren. Die Treppe selbst sieht kurz aus. Aber ist sie das auch wirklich? Oder folgen noch viele weitere Stufen bis zum Dach?

Diese Dachbodentreppe erscheint uns als interessante hochmoderne Form der Raumgestaltung. In jedem Fall versprühen die japanischen Experten ihre Ideen und ihre Freude an der Gestaltung so sehr, dass sie uns hier in Europa damit begeistern können.