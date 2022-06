Schöner wohnen mit Gardinen: 10 sommerfrische Ideen

Jeden Morgen in einer blaugrünen Grotte irgendwo in der Karibik erwachen, die Lichtspiele des Wassers an den Höhlenwänden beobachten und entspannt in den Tag gleiten… Was für ein Traum! Und er wird wahr, und zwar im eigenen Schlafzimmer! Wer nicht, wie auf dem Bild zu sehen, über Glasfronten verfügt, erzielt diesen Effekt mit großen Fenstern und Spiegeln sowie Gardinen und Bettwäsche in verschiedenen Blau- und Grüntönen. An der richtigen Stelle aufgehängt, ergeben die Spiegelungen der Gardine und das Licht eine einzigartige Atmosphäre, ganz so, als ob man sich in aquamarinblauem Wasser befindet. Noch schöner wohnen? Diese Gardinen-Idee zeigt, wie es geht!