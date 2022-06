Weißes Haus im Vintage-Look

Der Eingangsbereich eines Hauses verrät bereits einiges über die Bewohner, wird aber in vielen Fällen stiefmütterlich behandelt. Hier haben wir jedoch ein besonders schönes Exemplar, das zeigt, wie man selbst mit wenig Mitteln Stimmung schaffen kann. Besonderes Augenmerk wurde auf die gefaltete Stahltreppe gelegt, die ein modernes Statement darstellt. Die sinnliche Dekoration nimmt der markanten Treppe die Härte. Ein kleiner, organisch geformter, niedriger Beistelltisch dient als Abstellfläche für Vasen. In unmittelbarer Nähe wurden in unterschiedlichen Formaten zwei weitere Tontöpfe drapiert. Farblich entschied man sich, das Entree in Grau- und Brauntönen gestalten.