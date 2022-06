Verlockendes Kommunen-Flair

In erhöhter Position thronen die Immobilien anmutig in der Vorortidylle. Die Architekten haben sich den natürlichen Verlauf des Terrains zunutze gemacht und die Baukörper so in die Umgebung eingepasst, dass sich auf verschiedenen Ebenen individuelle Außenbereiche an die Häuser angliedern. Die Terrassen sind teilweise überdacht und bieten einen angenehmen Wohnkomfort.