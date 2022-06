Reale Puppenstube in Berlin-Prenzlauer Berg

Vom Wohnzimmer kann man bis in das Esszimmer blicken, das sich auf der gegenüberliegenden Seite der Wohnung befindet. Dieser Eingriff soll eine Anlehnung an das Geburtshaus Goethes in Weimar darstellen, da diese Blickbeziehung auch dort möglich waren. Die gesamten Kieferndielen der Altbauwohnung wurden weiß lackiert, sodass die Wohnung an Helligkeit gewinnt. Parallel dazu wurden auch die Decken, die mit einem aufwendigen Stuck versehen sind, geweißt, um die historische Gipszierde besser zu akzentuieren. Die Türstöcke wirken wie Rahmen eines Gemäldes, die das Interieur in Szene setzen.